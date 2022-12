Plus éco, toujours dynamique!

Jaguar n’a pas loupé le design de son premier SUV, d’une beauté absolue sous n’importe quel angle. Athlétique, fluide et (attention, cliché !) félin, les proportions du Jag mettent dans le mille, soulignées désormais de jantes de 19’’ (ou plus) sur toutes les versions. Le nouveau Black Pack apporte encore un supplément de caractère en ajoutant une finition « Gloss Black » pour les coques de rétroviseurs, la calandre, le contour des vitres et le badge arrière. Il est livré de série sur les finitions R.

À bord, l’ambiance est très Jaguar, mélange de cossu et de sportivité. Désormais une instrumentation numérique est fournie de série, et le F-Pace s’enrichit du système multimédia Pivi Pro doté de l’assistant vocal Alexa, fourni par Amazon. Il est évidemment compatible avec les smartphones pour profiter d’Android Auto et Apple Carplay sur l’écran central de 12 pouces.