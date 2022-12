Le parti «Coherence», à l’initiative d’Aubry D’Inverno, voit le jour à Mouscron: «Connecter le triangle d’or administration, citoyens et politique»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les enjeux politiques ne cessent de s’amplifier au fil des années. La situation de plus en plus compliquée pour certains ménages, le réchauffement climatique, l’immigration, le pouvoir d’achat, etc. sont des paramètres qui animent le quotidien politique. À l’échelle locale aussi, plusieurs dossiers chauds compliquent la tâche des élus, dans des restrictions financières toujours plus importantes au fil du temps. Si dans l’immédiat, la posture de la Ville de Mouscron n’est pas critique, l’avenir ne se présente pas avec sérénité et espoir.

Face à cette évolution peu prometteuse, certains décident de tenter une approche différente pour séduire le citoyen. Sans couleur politique vraiment identifiée et identifiable, avec des idées provenant de divers horizons. Le tout avec une approche peut-être plus pragmatique. Nouvel arrivant dans la cité hurlue et résidant au quartier du Risquons-Tout, Aubry D’Inverno a choisi de créer son propre parti, espérant convaincre des acteurs de valider son éligibilité, lors des prochaines élections communales. Ces dernières auront lieu le dimanche 13 octobre 2024.