Victorine, Michelle, Laura et Amaya: quatre générations de filles dans le Borinage!

Ce lundi 26 décembre, la nonagénaire a rencontré son arrière-petite-fille qui est venue la voir au home à Colfontaine. « C’était la première rencontre de mémère et Amaya. Elle était tellement heureuse de voir la petite. Elle a même dit aux infirmières : ‘Écoutez, j’ai un bébé en plus, il faut un deuxième lit !’ Elle ne voulait plus la lâcher, c’était très émouvant », se souvient Laura.

Lire aussi quatre-generations-de-filles-frameries

Victorine Dupond a 98 ans et est originaire de Warquignies. Mère au foyer, elle a travaillé dans les camps durant la guerre et est bien évidemment retraitée à l’heure actuelle. Sa fille Michelle a 70 ans et habite à Cuesmes. Elle a longtemps travaillé dans une usine de soudure de téléphone et est maintenant à la retraite. Laura, 22 ans, et son compagnon habitent à La Bouverie. La maman d’Amaya est puéricultrice.