Voiture européenne de l’année en 2022

Cette Kia EV6 joue la carte du design en brouillant les cartes : sous ses airs de berline, elle a également des éléments de SUV comme une garde au sol surélevée et des passages de roues très marqués. Longue de 4,70 m et large de 1,89 m, la Coréenne est imposante et son look se veut très dynamique avec sa face avant très courte, sa lunette arrière très inclinée surplombant une grande signature lumineuse qui fait office de second béquet.

Ambiance cossue

C’est sans doute en ouvrant la portière que cette EV6 flirte le plus avec le segment premium. L’ambiance est résolument high-tech, centrée autour des deux écrans de 12,3 pouces. L’espace à bord est également particulièrement généreux. On est bien installé, où que l’on soit assis. Le coffre affiche une capacité de 520 litres et se voit secondé par un deuxième compartiment situé à l’avant qui accueille les câbles de chargement.