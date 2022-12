En plus du RTL Info, Michaël Miraglia devrait présenter une autre émission phare depuis le plateau du journal télévisé

Lire aussi CTR Awards 2022: découvrez les noms des grands gagnants et le top 5 de chaque catégorie!

Une stratégie qui a déjà porté ses fruits sur TF1 (Anne-Claire Coudray enchaîne chaque week-end « Le 13h » et « Reportages découverte »), mais également sur France 2 (après son « 13 h », Laurent Delahousse retrouve les téléspectateurs 15 minutes plus tard dans son magazine). De quoi uniformiser l’antenne… et conserver le public plus longtemps !