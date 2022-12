Electrique au top

À première vue, rien ne distingue une Mini Cooper SE (avec un E pour électrique, évidemment) d’une Cooper S classique. Tout est dans les détails : une calandre spécifique fermée, des jantes aérodynamiques, une trappe de rechargement plutôt qu’une trappe à essence, et quelques touches de jaune sur la carrosserie et dans l’habitacle. C’est tout. L’habitacle est lui aussi très familier, avec ce grand écran central dans un espace rond, ce petit écran au-dessus du volant et des commandes tout ce qu’il y a de classique. Une Mini, quoi. Les batteries de cette version ayant été logées dans la structure de la voiture, la Mini Cooper SE n’a rien perdu en matière d’habitabilité ou de coffre.

Un agrément de conduite incomparable

Si la Mini électrique reste aussi pratique et abordable qu’une autre Mini, c’est parce que le constructeur a fait un choix très clair en matière de batteries : point trop n’en faut. Le modèle embarque en effet un pack d’une capacité utile de 28,9 kWh, autorisant une autonomie de 200 à 235 km selon les normes WLTP. C’est bien suffisant pour les navettes quotidiennes, en gardant à l’esprit qu’on parle d’une auto qui a surtout vocation à rouler en ville. Par ailleurs, plus de batteries signifierait plus de poids, et c’est encore une raison du choix de Mini. La Cooper SE accuse 1.365 kg à la pesée, soit à peine 95 de plus qu’une Cooper S essence avec les mêmes options. Avec ses 184 chevaux et ses 270 Nm disponibles immédiatement, elle ne perd donc pratiquement rien en agrément de conduite. Le reste des sensations y est : l’agressivité du train avant, la raideur sportive des suspensions, l’agilité de la Mini… Et le plus beau est que malgré nos périodes de récréation sur la route, nous avons relevé une autonomie de 210 km. Bref, la Cooper SE est une Mini qui se respecte, et qui a fait les bons choix pour y arriver !