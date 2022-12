Coronavirus: l’Union européenne poursuit sa concertation sur d’éventuelles mesures visant les touristes chinois

À partir du 8 janvier, la Chine délivrera à nouveau des visas à ses ressortissants qui désirent voyager à l’étranger. Cet assouplissement fait suite à la décision de Pékin d’abandonner sa politique « zéro Covid », pratiquée depuis début 2020, face à la colère croissante de la population. Il a déclenché une ruée vers les vols internationaux, après trois ans d’isolement. Or l’abandon brutal de la politique « zéro Covid » s’accompagne d’une importante vague de contaminations en Chine.

En Belgique, une telle mesure n’est pas à l’ordre du jour, indiquait mercredi le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) : il n’y a pas d’indications de nouveaux variants en Chine et la population belge est bien protégée contre les variants actuels grâce à la vaccination et l’immunité procurée par les contaminations antérieures, selon le cabinet.

La Belgique tourne donc le regard vers l’Europe. À ce niveau, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) maintient son évaluation de la situation et plaide contre des restrictions de voyage. La Belgique attendait aussi une réunion ce matin du Comité de sécurité sanitaire de l’UE, où se retrouvent les ministères de la Santé des pays de l’UE et de l’Espace économique européen, sous présidence de la Commission, mais cet organe consultatif a convenu de poursuivre la concertation.