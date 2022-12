Concentré de savoir-faire

La nouvelle Astra break, pardon, Sports Tourer, partage la majeure partie de ses composants avec la berline, dont elle est une parfaite copie jusqu’aux portières arrière. Le tout est intégré de manière élégante et dynamique, avec notamment ce becquet proéminent qui coiffe la lunette arrière. La longueur totale atteint 4,64 m, ce qui permet de libérer un généreux coffre de 608 litres sur les versions essence et diesel, 548 sur cette version hybride où la batterie a pris place sous le plancher. En repliant les dossiers de la banquette en trois parties, on obtient 1.457 litres et 1,85 m de longueur utile derrière les sièges avant !

Le meuble de bord est caractérisé par son double écran Pure Panel pour l’ensemble des paramétrages, secondé de touches de raccourcis sur le tablier et le volant. Le tout, avec une qualité de fabrication soignée. Et comme toujours chez Opel, les sièges validés par l’organisme allemand de la santé du dos (AGR) assurent un maintien et un confort parfaits, et le volant chauffant est de la partie !