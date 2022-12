L’ami des familles

Sous son allure compacte, le Seat Arona est pourtant particulièrement généreux en termes d’espace. Il dispose notamment d’un coffre de 400 litres, et d’un espace suffisant pour accommoder quatre adultes. Autant d’occupants qui profiteront d’un habitacle entièrement redessiné pour le millésime 2022 et, surtout, copieusement enrichi. Le conducteur dispose par exemple d’un tableau de bord numérique affiché sur une dalle de 10,25’’ pour personnaliser l’affichage des informations comme il le souhaite. Et le multimédia est désormais compatible avec les smartphones Android et Apple, et dispose même de son propre assistant vocal. Après l’avoir appelé via un « Hola, Hola », on peut piloter simplement plusieurs fonctions du véhicule, ou lui demander des infos complémentaires en langage naturel. Quant à l’éclairage des ouïes d’aération, il témoigne du soin du détail apporté à cet intérieur.

L’extérieur n’est pas en reste. L’Arona a gagné en personnalité avec des optiques antibrouillard rondes supplémentaires – mais optionnelles – intégrées dans le bouclier qui le démarquent un peu plus dans le paysage.