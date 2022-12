Un SUV coupé qui garde toutes les qualités d’un SUV classique

Particularité de l’Enyaq Coupé : il hérite toujours d’un grand toit panoramique mais surtout, d’une mise à jour du logiciel qui lui permet de recharger avec plus de puissance – jusqu’à 135 kW – et donc plus rapidement sur bornes de recharge rapide. Dans les meilleures conditions, le temps de recharge est donc d’une petite trentaine de minutes pour récupérer de 10 à 80 % de capacité de batterie.

Cet Enyaq Coupé offre aussi une ligne bien plus dynamique que la version normale. Sur le plan aérodynamique, ça paie, car cette version Coupé offre 15 à 20 km d’autonomie bonus. La version à plus grande autonomie la porte ainsi à 540 km. Elle est de 504 km pour la version sportive RS de près de 300 chevaux. Avec ses 2 moteurs, dont un anime les roues avant et l’autre les roues arrière, l’Enyaq Coupé RS iV envoie le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes. Sa vitesse maximale a été poussée à 180 km/h contre 160 pour les autres versions. Avec ses grandes jantes de 20 ou 21 pouces et son châssis plus proche du sol, sur papier, l’Enyaq Coupé RS iV pourrait paraître moins confortable. Dans les faits, il n’en est rien. Oui, l’amortissement est rigoureux mais jamais inconfortable. Les accélérations sont franches mais pas spectaculaires car l’engin pèse 2,3 tonnes. À part une ambiance intérieure un peu plus sportive et une direction progressive, les différences de comportement avec la version « 80x » à 2 moteurs moins puissante (265 ch) sont très peu perceptibles.