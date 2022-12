Robuste, mais tout en sobriété…

Avec son look puissant et audacieux, le nouveau Suzuki S-Cross affirme encore davantage sa personnalité sur la route. Au premier coup d’œil, avec sa calandre proéminente et une signature lumineuse arrière plus imposante, on le perçoit tout simplement comme étant plus robuste qu’autrefois. Ses passages de roue anguleux montrent à quel point le nouveau S-Cross est polyvalent : toujours proposé en deux ou quatre roues motrices, il peut se montrer très à l’aise en ville ou à la montagne, sans rien perdre de son caractère familial.

En effet, à bord, il peut accueillir confortablement 5 adultes. Les passagers arrière auront même le luxe de régler l’inclinaison de leur dossier, tout en admirant l’immense toit ouvrant panoramique (1 mètre de long !). Au niveau de la première rangée, le conducteur et son passager pourront apprécier un nouveau système multimédia accessible sur un bel écran de 9 pouces. Il est doté des dernières nouveautés numériques, notamment Apple CarPlay, Android Auto, la reconnaissance vocale, etc. Mention spéciale pour la caméra à 360º accessible en pressant sur un bouton situé en-dessous de l’écran : si le S-Cross se comporte comme une citadine, il a quand même 4,3 mètres de long à garer ; en ville, la caméra est donc super utile !