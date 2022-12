Hybride des familles

Plus sage que le C-HR sur le plan du style et plus compact que le RAV4, le Corolla Cross mise sur son habitabilité et ses aspects pratiques pour séduire les familles. Avec 433 litres, le coffre en offre 56 de plus que le C-HR, et aux places arrière, deux adultes pourront prendre place facilement, sans être gênés ni aux coudes, ni au toit. À l’avant, le tableau de bord est calqué sur celui de la Corolla : boutons réduits à leur minimum, grand écran multimédia au centre, et nouveauté, nouvelle instrumentation numérique à l’affichage personnalisable sur un écran de 12,3 pouces.

Mais la vraie force du nouveau SUV est à chercher sous le capot. Il est proposé avec deux motorisations hybrides de 5ème génération, plus modernes donc que celles du C-HR, malgré leurs cylindrées similaires, 1.8l et 2.0l. La première, de 140 chevaux, arrivera l’an prochain. Pour l’heure, c’est donc sur la seconde et ses 197 chevaux que peut compter le SUV, en deux ou quatre roues motrices, cette dernière étant dotée d’un second moteur à l’arrière sans influer sur la puissance totale.