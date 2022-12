Dans l’air du temps

D’autre part, le C40 est le premier modèle de la marque à renoncer au cuir animal, remplacé de la laine et des matériaux durables élaborés à partir de bois, de déchets de bouchons, etc. Et bien sûr, comme le XC40 recharge, le C40 reçoit le dispositif multimédia Google Automotive, qui permet d’accéder à l’ensemble des services Google nativement depuis le véhicule.

Comme annoncé, le C40 est – et restera – exclusivement électrique, marquant le début de l’avenir 100 % électrique de Volvo, annoncé pour 2030. Deux niveaux de puissance sont au programme : l’une à moteur unique de 231 chevaux, l’autre avec deux moteurs électriques, de 204 chevaux chacun. Sur ce dernier, les performances sont dignes d’une sportive, avec par exemple un 0 à 100 km/h en 4,7 secondes seulement ! Et les autonomies sont annoncées à 437 ou 447 km WLTP selon la version retenue.

Sur la route, malgré les performances ébouriffantes, on sent que la vocation du C40 est plutôt le confort, que soulignent une insonorisation remarquable, et un amortissement très doux, même avec de grandes jantes de 20’’. Et bien que le système demande un peu d’habitude, nous pensons que le confort est aussi favorisé par le mode « one pedal driving ». En clair, c’est un système de régénération de la batterie qui a pour effet de « freiner » lorsqu’on lâche l’accélérateur, de façon si prononcée qu’on peut aller jusqu’à l’arrêt sans toucher la pédale de frein. Très pratique et reposant en ville !