Des fifties au XXIe siècle!

L’ID Buzz est le nouvel utilitaire 100 % électrique de Volkswagen, clin d’oeil direct et version néo-rétro du Combi de 1950. La silhouette rondouillarde et les porte-à-faux courts sont un lien de paternité assumé. À l’avant, on retrouve la même séparation en V que sur le Combi originel, avec un logo exagérément proéminent, comme à l’époque. Sans mentionner les nombreuses peintures bicolores pour habiller la carrosserie. Mais sous ses airs de gros durs, l’ID Buzz bénéficie d’un centre de gravité bas (grâce aux batteries) et un aérodynamisme optimisé.

Un utilitaire bien conçu

Dans l’habitacle, on est accueillis par des volumes généreux. Sur la version Cargo réservée aux pros, deux euro-palettes peuvent prendre place derrière les sièges avant (trois de série, deux en options), pour un volume total de chargement de 3,9 m3, et une charge utile, de 648 kg. La plateforme électrique VW offre un bel avantage : un plancher parfaitement plat et un seuil de chargement bas. Il est équipé de série d’une porte coulissante côté passager et de 2 portes battantes à l’arrière. Un hayon et une porte coulissante côté conducteur sont disponibles en options.