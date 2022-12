La deuxième étape de la Boucle de l’Est mise en service

Ce 19 décembre 2022, la liaison 70kV de la nouvelle ligne du projet Boucle de l’Est Step 2 entre Trois-Ponts et Bronromme (commune de Theux) a été mise en service, permettant à présent de relier les postes électriques de Brume et Trois-Ponts aux postes de Bévercé (Malmedy) et Heid-de-Goreux (Aywaille). « Cela clôture une étape importante de la seconde partie de la Boucle de l’Est Step 2 », se réjouit Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique, dans un communiqué.

Pour rappel le projet de Boucle de l’Est a pour but de remplacer et de renforcer le réseau électrique dans l’est de la province de Liège, pour permettre de produire davantage d’énergie verte et pour assurer la fiabilité du réseau.