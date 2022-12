«La question la plus dure de l’histoire»: une question de «Qui veut gagner des millions?» à propos de Serena Williams fait le buzz (photo)

Le célèbre jeu télévisé « Qui veut gagner des millions ? » est réputé pour ses questions particulièrement difficiles, sur lesquelles bon nombre de candidats échouent. Mais il n’y a pas que des questions compliquées : avant d’arriver aux paliers plus élevés, les participants doivent répondre à des questions bien plus aisées. Et c’est un euphémisme…

C’est d’ailleurs pour cette raison que la version américaine du jeu télévisé fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. En effet, l’ancienne joueuse française Marion Bartoli est récemment tombée sur l’un des épisodes de l’émission (initialement diffusé en mars 2021), et a été quelque peu interpellée par l’une des questions posées. En effet, au deuxième palier, le candidat devait répondre à ceci : « Quelle légende du tennis a remporté l’Australian Open, alors qu’elle était enceinte de huit semaines ? ». Une question qui concernait forcément une joueuse, et non un joueur. Sauf que les réponses possibles étaient Andy Murray, Serena Williams, Roger Federer et John McEnroe, soit une seule femme pour trois hommes. Ce qui, forcément, réduit fortement le champ des possibilités…

La gagnante de Wimbledon 2013 a donc publié une photo de cette question sur les réseaux sociaux, ce qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes. « La question la plus dure de l’histoire », « Je n’avais pas rigolé autant depuis longtemps », « Mais à quoi pensaient-ils en écrivant ça ? », peut-on notamment lire dans les commentaires.