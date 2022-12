Schaerbeek remet le «brevet d’élite du travail» à Ali Garna, chauffeur de la Stib depuis 50 ans

« Sa Majesté le Roi a conféré en date du 29 septembre 2021 le titre et l’insigne d’or du lauréat du travail dans le secteur des rtansports en commun urbains et régionaux à Ali Garna. Le comité organisateur vous a décerné le label ‘Référence’ », a présenté Cécile Jodogne (DéFI), bourgmestre f.f.

Il faut dire que la Stib, c’est une histoire de famille chez lui. C’est son frère aîné qui travaillait déjà pour la Stib et l’a incité à passer les examens pour devenir conducteur de tram. « J’ai 74 ans et je travaille encore jusqu’à février. Je suis très heureux. J’aime bien les contacts et les voyageurs », a-t-il réagi au conseil communal, lui qui a assisté à l’évolution des véhicules et du réseau de la Stib. D’ailleurs, un de ses six enfants, Mohamed Amin conduit également des trams.

« On est très content que des employés se sentent bien et demandent année après année à être prolongé pour continuer à servir les voyageurs. Conducteur et chauffeur ne sont pas des métiers évidents à trouver », se réjouit An Van hamme, porte-parole de la Stib, qui souligne le professionnalisme et la bonne humeur d’Ali. « Tous les ans, on vérifie toujours l’aptitude car la sécurité nous tient à cœur. »