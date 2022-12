Près d’un Belge sur dix victimes de violence psychologique hors du cercle familial en 2021

Ces Belges étaient également 2,9 % à avoir subi des violences psychologiques au sein de la famille et 4,2 % sur internet.

Ces pourcentages peuvent toutefois se chevaucher étant donné qu’une même personne peut être simultanément victime de violences psychologiques au sein de sa famille et en dehors de celle-ci, précise le rapport, qui ajoute que seul un fait sur cinq fait l’objet d’un signalement à la police.

Concernant la violence physique, 3,4 % des interrogés déclarent en avoir été victimes en dehors de la famille au cours des 12 derniers mois contre 1,3 % dans le cercle familial. Dans un tiers des cas, la victime a signalé les faits à la police, contre 50 % en 2018. La crise du Covid-19 a probablement dissuadé certaines personnes de porter plainte, notamment en raison des heures d’ouverture réduites des commissariats, selon le Moniteur.

Enfin, 1,7 % des Belges déclarent avoir été victimes de violences à caractère sexuel hors du cadre familial dans le courant des 12 mois précédant le sondage, contre 0,4 % qui affirment en avoir subi au sein de la famille. Ce type de violences touche le plus souvent les femmes. Elles représentent 73 % des victimes de violences sexuelles intrafamiliales et 83 % des personnes ayant subi ce type de violence hors famille. Près de 25,4 % des victimes déclarent avoir porté plainte après avoir subi des violences sexuelles dans le cercle familial, contre 15,7 % pour les agressions sexuelles extra-familiales.

Le Moniteur de sécurité concentre les résultats d’un questionnaire envoyé aux Belges et portant sur les problèmes de voisinage, le sentiment d’insécurité, la victimisation, leur propension à porter plainte et leur satisfaction par rapport au fonctionnement de la police. Il s’agit de la dixième édition de l’enquête. Cette enquête a été menée auprès de 400.000 Belges de 15 ans et plus, avec un taux de réponse de 25 %.