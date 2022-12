Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce jeudi, l’effectif des pompiers louviérois n’est pas complet. La grève entamée dimanche se renforce et complique les interventions.

« Nous avons constaté que les jours fériés réglementés n’étaient pas payés double par la zone. Or, le règlement de travail définit le 2 novembre, le 15 novembre et le 26 décembre comme des jours fériés et dans le statut pécuniaire, la paye des jours fériés et du dimanche est censée être doublée, » explique, remonté, Olivier Cornero, délégué syndical SLFP. Une situation mise en lumière en septembre, avec la mise en application d’un nouveau programme de gestion et de planification.

Olivier Cornero. - M.A.

En 2015, le statut des pompiers change : de l’autorité communale, ils passent à la zone de secours Hainaut-Centre. « Nous étions avant sous la Ville, et la réforme nous permettait de garder notamment les congés et le statut pécuniaire. Les autorités de la zone sont toujours dans l’analyse des textes qu’on leur a présentés… C’est quand même interpellant que, depuis 2015, la zone ne sache pas comment il faut nous payer ! » La sonnette d’alarme est tirée en septembre, sans évolution depuis.

D’autres revendications viennent encore s’ajouter aux débats : les horaires des officiers et le plan de formations, déterminés « sans négociation. » Mais aussi la promesse de nominations du personnel administratif, « pas tenue »… « Ils font ça un peu n’importe comment et cela a vraiment un impact sur le bien-être du personnel. »