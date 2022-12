Une lycéenne harcelée et une veuve combative: la vengeance au féminin déclinée en deux nouvelles séries coup-de-poing

Netflix fait le plein de séries féministes et « badass » pour bien débuter l’année, avec la sud-coréenne « The Glory », à voir dès ce 30 décembre, et l’allemande « Vengeances », disponible à partir du 5 janvier.

La vengeance a toujours été un thème central des séries télé. Des soap-opéras grandiloquents aux thrillers policiers angoissants, en passant par les comédies noires ou satiriques, la soif de revanche des personnages du petit écran est intarissable. Sur les plateformes de streaming, on ne compte plus le nombre de séries et films qui reposent sur cette thématique, bien souvent teintée d’une pointe de féminisme. Un « girl power » assumé par Netflix qui, dans ses productions, n’hésite pas à mettre en avant des personnages féminins forts en quête d’une vengeance impitoyable.

Exemple avec la comédie « Si tu me venges », sortie il y a trois mois. Dans ce film, la fille d’Ethan Hawke et Uma Thurman, Maya Hawke (« Stranger Things »), donne la réplique à Camila Mendes (« Riverdale »). Ces jeunes actrices incarnent deux lycéennes que tout oppose et qui s’allient pour se venger de leurs ennemis respectifs.