Dany Boon: «De Funès était très sensible» En marge de la rediffusion du classique de Gérard Oury, Dany Boon, un de ses héritiers, nous parle de l'influence de Louis de Funès sur sa façon de concevoir l'humour.

Par Jean-Jacques Lecocq

Dany, en quoi Louis de Funès vous a-t-il influencé ? Oh, en beaucoup de choses. Si j’ai aimé le cinéma populaire, c’est grâce à ses films, surtout avec Gérard Oury, et à son duo avec Bourvil. Ils ont été très importants dans mon enfance, ils m’ont donné envie de raconter des histoires autour de personnages qui font rire. J’ai découvert ses films à la télé. En 1964, l’année où il est devenu extrêmement populaire avec les sorties coup sur coup de « Fantômas », du « Gendarme » et du « Corniaud », j’étais un peu petit, j’étais à -2 ans ! Avant cela, il avait déjà eu des rôles importants, mais pas avec le même succès. Il avait mis du temps quand même. Bourvil était bien plus connu, depuis plus longtemps. De Funès m’a fait découvrir le slapstick, l’humour clownesque, le sens du rythme de la comédie. Je viens de revoir plusieurs films, je me rends compte à quel point il avait une capacité à convaincre de choses totalement délirantes. Dans « Fantômas », quand il se cache derrière sa main, j’ai l’impression qu’il est vraiment caché tellement il en est lui-même persuadé !

Il avait ce talent de créer de l’humour au départ d’une situation basique. Je pense d’ailleurs que les metteurs en scène, à un certain moment, attendaient de lui aussi qu’il fasse du de Funès : « Tu es dans la voiture et tu fais tes trucs. » Là, il trouve cette idée géniale de la main… Gérard Oury lui a donné un écrin plus large, en lui offrant des scènes d’une tout autre force, dans de bonnes histoires, pas juste écrites pour le gag.

La critique lui a longtemps reproché d’en faire trop. Oui, ça a créé un rapport problématique avec les journalistes. Il est devenu culte après sa mort, mais avant il était très critiqué. D’ailleurs, Danièle Thompson, la fille de Gérard Oury, me racontait que sur « Rabbi Jacob », il ne voulait pas tourner une scène dans laquelle il fait des grimaces à un agent avec un poireau, car il venait de lire une critique assassine disant : « Louis de Funès n’est pas un acteur, c’est juste un branquignol, un amuseur. » Cela l’avait beaucoup blessé. Il était très sensible, même si à la fin de sa vie – je le sais par Patrick Sébastien qui le connaissait bien –, il disait avoir eu la plus belle récompense, l’amour du public. Il a sûrement aussi subi de la jalousie, parce que c’est le mec qui a fait le plus grand nombre d’entrées en France. Il est à 300000 millions de spectateurs, moi je suis à 180 – avant Netflix, en tout cas. C’est minable ! (Rires.)