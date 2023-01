«Lucie»: une super-nana à l’aventure avec Jérémy Michalak

Les médecins lui avaient prédit qu’elle ne serait plus de ce monde depuis longtemps. Elle a passé des mois devenus des années sur un lit d’hôpital. Elle pourrait maudire le sort de lui avoir filé une maladie génétique rare, l’amyotrophie spinale, qui la cloue dans un fauteuil et réduit considérablement sa mobilité.

Eh bien, non, envers et contre tout, Lucie Carrasco rit, crée des vêtements, profite de la vie, fait l’amour et voyage en compagnie de Jérémy Michalak. Entre ce producteur télé et elle, cela a été un coup de foudre amical, sans doute parce que, autant que Lucie, Jérémy ne considère pas le handicap comme un obstacle. Ils ont bien raison ; tout dépend du point de vue où l’on se place. Ensemble, leur autodérision sous le bras en guise de bagage, ils ont roulé leur bosse aux États-Unis, au Japon et au Québec.