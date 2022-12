Adrien Dolimont, Rachel Sobry, Thomas Dermine, Ismaël Nuino: ces jeunes politiciens carolos qui ont marqué l’année 2022

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Malgré son jeune âge et son sourire juvénile, Adrien Dolimont n’est pas un novice de la politique lorsqu’il succède à Jean-Luc Crucke et se voit confier les finances et le budget de la Wallonie, les infrastructures sportives et les aéroports wallons. Échevin à 18 ans dans sa belle commune de Ham-sur-Heure, il a mené de front ses fonctions avec des études d’ingénieur polytechnicien, puis un doctorat. Manifestement, le travail ne lui fait pas peur.

Un job difficile

Heureusement pour lui car il débarque dans une compétence difficile : la situation budgétaire de la Wallonie, après les inondations et la crise du Covid, est en péril.