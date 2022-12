Après deux ans et demi de recherches, Élodie désespère dans sa quête d’un logement du côté de Jemeppe-sur-Sambre: «On me refuse parce que j’ai cinq enfants»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Trouver un logement à louer est de plus en plus compliqué. Les critères des propriétaires sont nombreux, et pour certains, voir leur dossier approuver devient mission impossible. C’est le cas d’Élodie, une habitante de Jemeppe-sur-Sambre. Voici plusieurs mois, elle nous avait déjà contactés pour nous expliquer sa situation. Enceinte de son cinquième enfant, elle risquait de se retrouver à la rue.

Malgré notre article et de nombreux partages sur les réseaux sociaux, la mère de famille n’a toujours rien trouvé. Cinq mois après son tout premier appel à l’aide, elle nous a recontactés via le bouton «Alertez-nous».