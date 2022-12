392 cabinettards au gouvernement bruxellois: c’est 110 de plus qu’en 2019!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À l’heure où les entreprises font face à de nombreuses contraintes économiques, c’est visiblement le plein emploi dans nos cabinets ministériels bruxellois. Les huit ministres du gouvernement bruxellois emploient 392 collaborateurs au total dans leur cabinet. C’est 110 personnes en plus par rapport à 2019 et 43 personnes de plus par rapport à 2020. Une augmentation des cabinettards qui peut surprendre, d’autant plus que le nombre était déjà important.