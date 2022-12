« Il a eu du mal, il ne voulait pas que je parte » : cet acteur qui n’a pas tout de suite accepté le départ de Mikaël Mittelstadt d’« Ici tout commence »

Une annonce qui a surpris les fans, mais aussi certains autres acteurs de la série. « J'en avais parlé préalablement à Nicolas Anselmo, l'interprète d'Eliott. C'était mon devoir », a expliqué le comédien à Télé Star. « J'en avais également parlé à Lucien Belves Mariani, l'interprète de Lionel. Avec sa grande sagesse, Nicolas a tout de suite compris mon choix. Lucien a eu un peu plus de mal. Il ne voulait pas que je parte. Mais au final, ils ont, tous les deux, fini par comprendre et ils m'encouragent dans mon nouveau projet. »

Un nouveau projet encore secret, et dont Mikaël Mittelstadt n’a pas souhaité parler. Il a par contre expliqué qu’il ne pouvait pas être au four et au moulin : « La quotidienne prend beaucoup de temps, d'énergie. Je n'ai pas de moments de respiration, parce que j'adore ce métier. J'avais besoin d'une petite pause pour me consacrer à d'autres projets. J'avais envie de me laisser la possibilité de partir sur un projet à l'étranger. (...) Et puis, ce sont les aléas de la vie. Pour le bon fonctionnement d'une quotidienne, il faut savoir faire des sacrifices. Les téléspectateurs sont contents de retrouver les personnages qu'ils aiment tous les soirs mais en contrepartie, le prix à payer, c'est que parfois, ces personnages doivent partir. C'est le jeu ! »