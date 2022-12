«En 2021, on n’avait pas assez de vaccins, en 2022 on en avait trop et il fallait motiver les patients»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

2022 était déjà la troisième année où l’on a été contraint et forcé de vivre avec le virus. Une année particulière en termes de pandémie où la situation a été bien plus calme que les deux précédentes. Fin de cette année, les centres de vaccination ont tous fermé. Place désormais à la médecine générale et aux pharmacies. Pour le Docteur Dessart, le coordinateur de la vaccination en région verviétoise, cette année a été particulière.