Les grands vents ont causé des dégâts à Charleroi et sa région: mur effondré, arbres tombés, corniches arrachées…

Après être resté longtemps en négatif juste avant les fêtes de fin d’année, le mercure est remonté, affichant des températures plus clémentes. Toutefois, avec ceci, la pluie s’est invitée et, depuis quelques jours, les grands vents aussi. Des rafales violentes qui ont, il faut le dire, causé par mal de dégâts. Ce mercredi déjà, jour de ramassage des poubelles pour Tibi, a été mouvementé : les sacs-poubelles emportés par le vent se sont retrouvés sous les voitures garées, en pleine rue, ou même carrément éventrés…

Hadrien, lui, a bien cru que le mur de sa maison avait été percé par les blocs qui ont chuté du troisième étage de la maison en construction. « Nous avons été réveillés en pleine nuit : j’ai cru que ma maison s’effondrait ! Je suis descendu mais sans éclairage, je n’arrivais pas à voir les dégâts. J’entendais tellement le vent souffler que je croyais qu’il y avait un trou dans mon mur. Je n’ai plus dormi de la nuit : j’étais prêt en partir avec ma femme et ma fille. » Ce n’est qu’une fois le jour levé qu’Hadrien, nouveau propriétaire depuis février dernier, a pu s’apercevoir de la réelle ampleur des dégâts. « Il y avait des trous dans la toiture. J’ai déjà dû la réparer car il pleut beaucoup. Il y a aussi une fissure dans mon mur. J’ai fait appel à un ingénieur en stabilité pour ne pas qu’elle fasse 1m50 dans 10 ans. Les dégâts semblent limités mais tout le mobilier de jardin qui était derrière a été démoli et, probablement que certains de mes carrelages qui se trouvent encore sous les blocs sont brisés. »