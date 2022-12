Il est de plus en plus difficile de passer des suspects au détecteur de mensonge, au détriment des innocents: «On n’a plus de véhicule!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En juillet dernier, lors d’une visite à la police fédérale, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) était tout fier d’annoncer que les polygraphistes disposaient désormais de matériel mobile, leur permettant de se rendre dans les zones de police pour des dossiers locaux. Alors que jusqu’ici, il fallait envoyer le suspect (ou le témoin ou la victime, mais ces cas sont plus rares) à Bruxelles.

Aujourd’hui, l’équipe déchante. « Oui, on a bien reçu du matériel mobile, mais… on n’a plus de véhicule ! Nous dépendons désormais de la disponibilité des véhicules des autres services de la police fédérale… », apprend-on de source syndicale. « Nous ne sommes donc pas si mobiles que cela. Pour réserver un véhicule, il faut s’y prendre longtemps à l’avance ».