Après les inondations et un feu de cheminée, Jean peut enfin regagner sa maison, à Pepinster

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jean Charette et sa compagne Nicole, sont enfin installés dans leur maison de la rue Pont Walrand à Pepinster. Le couple qui a accumulé les galères a pu poser ses valises ce 28 décembre, un an et demi après les terribles inondations qui ont ravagé la vallée de la Vesdre en juillet 2021.