La météo de Luc Trullemans: voici ses prévisions pour le début de la nouvelle année!

Une dépression de tempête se déplacera vers le nord-est sur l’Écosse et entraînera chez nous un vent de sud soufflant avec des pointes de 50 à 80 km/h.

Un fort courant de sud-ouest venant des régions de l’Océan atlantique situées entre les Canaries et les Açores nous amène un air très doux avec pour ce vendredi des températures qui atteindront en fin de journée 9 à 12º en Ardenne et 12 à 14º en plaine et au littoral.

La perturbation qui accompagnera cette dépression arrosera en fin de matinée toutes les régions bordant le littoral et la frontière française et le reste du pays dans le courant de l’après-midi.

Samedi

Le vent du sud à sud-ouest se renforcera encore pour souffler avec des rafales généralement entre 60 et 80 km/h et localement même jusqu’à 90 km/h.

La forte douceur persistera avec des maximales entre 11 et 16º avec par moments de petites pluies ou bruine mais également quelques trouées dans les nuages au sud du sillon Sambre et Meuse.

La nuit du réveillon se passera sous les nuages distillant de temps à autre de la pluie sur l’ouest et le nord du pays tandis que le sud et l’est devraient connaître des conditions plus sèches.

Le vent du sud à sud-ouest continuera à se faire bien ressentir avec des pointes entre 45 et 60 km/h mais pouvant atteindre 60 à 75 km/h sur les hauteurs ardennaises.

Les minimales en fin de nuit se situeront entre 7 et 10º en Ardenne et entre 10 et 13º sur le reste des régions.

Jour de l’An

Une nouvelle dépression se déplacera vers le nord-est sur l’Irlande en commandant une bande pluvieuse assez active qui ondulera de la Bretagne et la Normandie vers les Flandres et les Pays-Bas.

Cela provoquera donc chez nous beaucoup de pluie au nord-ouest de la capitale tandis que des périodes ensoleillées et un temps plus sec sera observé au sud du sillon Sambre et Meuse.

Nous noterons encore cette forte douceur avec des maximales de 9 à 13º sur la moitié nord-ouest du pays et de 10 à 15º sur l’est et le sud,

Le vent restera encore fort sensible avec des pointes de 40 à 60 km/h et même temporairement de 60 jusqu’à 70 km/h sur les plateaux de l’est et du sud.

Lundi

Un front froid assez actif traversera d’ouest en est le pays en fin de nuit et au cours de la matinée.

Il sera suivi par une hausse du champs de pression ce qui limitera les averses sur le nord-ouest de la Flandre sous un ciel variable agrémenté de périodes ensoleillées.

La température baissera en cours de journée avec 9 à 13º en matinée mais 6 à 10º dans le courant de l’après-midi.

La nuit suivante sera un peu plus froide sous un ciel souvent étoilé favorisant une baisse des températures qui iront se situer entre 5 et 3º à la mer mais entre -3 et +3º plus dans l’intérieur du pays. Des brouillards pouvant être givrants seront possibles surtout sur la moitié ouest du pays et localement dans les vallées de l’Ardenne.

Mardi

Un anticyclone se sera développé sur le nord de la France et nos régions avec un temps calme et ensoleillé mais relativement frais, les maximales affichant 3 à 7º en Ardenne et 7 à 9º ailleurs.

Évolution mercredi à vendredi prochain

La zone anticyclonique se maintiendra de l’Europe centrale aux Balkans et à la France, avec un temps sec et des nuits assez froides marquées par quelques gelées et brouillards givrants mais des journées relativement ensoleillées.

Les maximales afficheront 3 à 7º sur l’Ardenne et 7 à 10º en plaine et sur la côte.

Tendance probable pour le week-end suivant et le début de la semaine suivante

L’arrivée d’une profonde dépression sur l’Océan nous amènera dès le vendredi après-midi de nouvelles intempéries des périodes de vent fort dans le courant du week-end.

Les nuits seront moins froides et les températures diurnes resteront quasi inchangées ou temporairement un peu plus élevées.