Le nouveau départ d’Eden Hazard au Real Madrid: «Je vais l’utiliser davantage», promet Carlo Ancelotti

Après sept semaines d’arrêt forcé, la Liga a repris ses droits jeudi soir en Espagne, avec notamment le retour à la compétition du Betis, de Bilbao et de l’Atlético. Le Real Madrid (2e), lui, relance la machine ce vendredi soir (21h30) sur la pelouse de Valladolid (12e), avec, heureusement pour lui, tous ses internationaux qui n’ont pas ou peu brillé lors de la Coupe du monde au Qatar. Même Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, finalistes à Doha, ainsi que Luka Modric (3e avec la Croatie) font partie d’un groupe au complet, avec Karim Benzema (de retour de blessure), Vinicius Jr et Rodrygo. Et avec Eden Hazard, évidemment, éliminé au premier tour de ce Mondial et qui n’a plus disputé un match du championnat espagnol depuis le 11 septembre dernier.

Cette mise au ban publique alimente un peu plus les discussions à deux jours de l’ouverture du mercato hivernal. Puisque son avenir à Madrid semble bouché, pourquoi Eden Hazard n’irait pas voir ailleurs ? Retourner en Premier League ou à Lille, la terre de ses débuts. À moins qu’il ne soit tenté par la conquête du rêve américain, en MLS, lui le petit garçon de Braine-le-Comte qui n’a sincèrement plus grand-chose à prouver dans sa carrière. Pourtant, son objectif est clair et il l’a encore répété avant le Mondial : « Je veux rester au Real Madrid. » Tout n’est pas entre ses mains, mais le Belge n’a pas dit son dernier mot.