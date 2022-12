Bien connu de la justice, il brise la vitre d’une camionnette de la poste et vole un colis, ainsi que le sac du facteur: il a été intercepté

Mardi dernier, dans la matinée, un vol a été commis dans une camionnette bpost. Le facteur était stationné à la rue de l’Hospice à Charleroi le jour des faits. Il avait quitté son véhicule pour déposer du courrier et des colis. Pendant ce temps, un malfrat bien connu de la justice et déjà condamné en 2021, y voit une opportunité. Il brise la vitre arrière du véhicule de service et dérobe un colis ainsi que le sac du facteur.

Toutefois, son acte ne restera pas impuni puisque l’auteur du vol a été intercepté. Il a déjà été présenté et le dossier a été mis à l’instruction.