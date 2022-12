La Maison Delville ferme ses portes après 97 années passées rue Puits-en-Sock à Liège: qui veut la reprendre? « Ce ne sont pas les clients qui manquent, mais bien les commerçants »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est en 1926 que les grands-parents de Martine Delville ont ouvert un commerce au nº12 de la rue Puits-en-Sock en Outremeuse.

« C’était une bonneterie à l’époque, un terme qu’on n’emploie plus guère de nos jours. On y vendait des vêtements en laine, en coton et des bas nylons après la guerre. »