Plus d’un million d’euros de subsides pour l’Athénée Royal Fernand Jacquemin à Comines

Dans le cadre du Plan de Relance du gouvernement wallon, l’Athénée Royal Fernand Jacquemin va recevoir un peu plus d’un million d’euros. Une belle somme qui va lui permettre de réduire sa consommation énergétique et donc d’entreprendre les travaux nécessaires.

Cette subvention fait partie d’un appel à projets exceptionnel lancé en juillet qui a bénéficié à 319 projets pour un montant total de 77 millions d’euros. Le subside concernera les façades nord, est et ouest du bâtiment principal de l’école, qui a été construit en 1953 et qui n’était pas bien isolé. Le simple vitrage sera remplacé par du double vitrage et la charpente en béton sera complètement isolée. La façade sud du bâtiment a quant à elle déjà été rénovée avec le remplacement des châssis ainsi qu’à l’amélioration de l’isolation.