Nouveau collège communal à Dour: les compétences ont été réattribuées, voici les attributions des échevins et du bourgmestre

Les deux nouveaux échevins socialistes de Dour connaissent enfin les compétences qu’ils vont devoir gérer tout au long des deux prochaines années de mandature. Suite au changement de majorité et à la désignation de Joris Durigneux et d’Ariane Christian (PS) pour remplacer les libéraux Pierre Carton et Patrick Poli, les compétences ont été réattribuées en fonction des profils.

Des échanges de compétences

C’est ainsi que le bourgmestre Carlo Di Antonio récupère les deux grosses compétences des échevins sortants : les sports et le tourisme. Il est également en charge de la police, des finances, des services de secours, de l’environnement, de la transition écologique, de l’état civil, de la population et de la rénovation urbaine.