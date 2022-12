Ravel entre Walhain et Gembloux: 60 mètres qui coûtent bien cher à la commune brabançonne

Ce qui interpelle n’est pas seulement le montant en soit mais le coût demandé selon la proportionnalité des travaux. Alors que le tronçon à Walhain ne représente que 1/20e, le coût estimé pour la commune revient à 1/8e du budget. Au final, il y a 80 % de ce montant qui revient à charge de Walhain et la Région wallonne déboursera les 20 % restants.

Ce lundi, le conseil communal de Walhain a voté à l’unanimité pour le marché public concernant des travaux d’aménagement d’un Ravel entre la commune et Gembloux, quelques kilomètres plus loin, en province de Namur. Sauf que, ce qui pose problème dans ce dossier est le montant à charge de la commune brabançonne. Dans ses colonnes, la Dernière Heure nous informe ce jeudi que, pour les 1.200 mètres d’aménagement, seulement 60 mètres sont sur le territoire de Walhain. Pour ces quelques mètres, le coût estimé des travaux s’élève à 51.000 €, sur un coût total de 431.000 €.

Craintes sur le sol

Nos confrères de la DH relèvent également des craintes de la part des riverains concernant des risques d’inondations à cause du sol. Mais la commune rassure : « Nous allons poser des pavés sur une couche de béton poreux, conçu pour drainer l’eau. L’excès d’eau sera reversé dans un fossé à redents, afin de temporiser sa course et d’éviter qu’elle n’inonde la rue du Baty. » Aucun souci donc pour la perméabilité du sol.