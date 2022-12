Gazoducs, éoliennes, câbles électriques... : la Belgique prend des mesures pour éviter le sabotage en Mer du Nord!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le ministre de la Mer du Nord Vincent Van Quickenborne (Open VLD) nous l’annonce en primeur : on va installer des caméras de surveillance autour de nos infrastructures critiques en Mer du Nord. Le sabotage des gazoducs reliant la Russie à l’Allemagne, en septembre dernier en mer Baltique, a refroidi tout le monde et mis notre pays en alerte. On se souvient que la ministre de l’Energie Tine Van der Straeten avait aussitôt demandé une inspection de nos installations. « La sécurité des infrastructures énergétiques, en Europe et en Belgique, est vitale pour garantir nos approvisionnements en gaz, électricité et pétrole », avait-elle alors déclaré.