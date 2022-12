«On a volé les fleurs! Il n’y a plus rien sur la tombe de maman»: Jocelyn, 68 ans, et sa soeur n’en peuvent plus de cette situation au cimetière de Villers-le-Bouillet (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jocelyne Guisset, 68 ans, habite Villers-le-Bouillet depuis toujours. Régulièrement, elle et sa sœur Brigitte (67) aiment se recueillir sur la tombe de leur maman au cimetière communal. « J’y viens un jour sur deux, c’est un besoin », nous dit Jocelyne. « En été, c’est tous les jours pour arroser les plantes naturelles ».

Jocelyne et Brigitte se recueillent sur la tombe de leur maman, Micheline, décédée le 27 février 2016. René Robert, leur beau-père, décédé en 2013, est à ses côtés. « C’était notre souhait de les voir ensemble », nous dit Jocelyne, émue.

Les deux sœurs ne manquent jamais d’apporter un bouquet de fleurs ou quelques décorations. « Ça nous semble important de rendre hommage aux personnes qui nous ont quittées, notamment pendant les fêtes de fin d’année », explique-t-elle.

Raison pour laquelle, sans se concerter et à un jour d’intervalle, Jocelyne et Brigitte sont toutes deux venues déposer des roses sur la pierre tombale de leur maman. Elles y tiennent, elles entretiennent tellement bien le lieu. Sur la tombe, de jolies plaques en marbre dédiées à Micheline et René, pour tout l’amour que les deux sœurs portent à leurs parents.

Jocelyne, 68 ans, devant la tombe de sa maman et de son beau-père. - M.SP.

Mais au lendemain de Noël, Jocelyne reçoit un appel de Brigitte, toute paniquée et en colère.