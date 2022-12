À Charleroi, les soumonces approchent… Mais la Ville déconseille de passer par la place du Manège… où bon nombre de sociétés ont leurs habitudes

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cela pourrait ressembler à une petite polémique, alors qu’on est sur un état de fait bien patent : les travaux menés ville haute sont toujours en cours et bien loin d’être finis, qu’on les regarde du côté de la place du Manège ou de la place Charles II. Mais le calendrier est là qui avance à grands pas : en 2023, le Carnaval, c’est tout bientôt, et les soumonces qui en sont le prélude arrivent évidemment encore plus tôt, dès ce 7 janvier, en fait.