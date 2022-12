Une boucherie anderlechtoise contrainte de rester fermée: le propriétaire accuse le responsable de racisme

Présente à Anderlecht depuis de nombreuses années, la boucherie Baker Market, située sur le boulevard Sylvain Dupuis à deux pas du Westland Shopping, est contrainte de rester fermée depuis un long moment. « Cela fait cinq ans et demi qu’on est propriétaire, tout est prêt pour accueillir les clients, et pour faire fonctionner notre boucherie. On attend qu’une chose, c’est de pouvoir réceptionner la viande et pouvoir la découper pour la présenter à la clientèle », explique Assem Aldilaimi, propriétaire de la chaine de boucheries halal Baker Market, à BX1.

Qu’est-ce qui fait défaut pour l’ouverture ? Une zone se trouvant à l’extérieur du commerce est le centre du conflit opposant les habitants de l’immeuble, et la boucherie, située au rez commercial. La copropriété le considère comme un parking, alors que pour Assem Aldilaimi, l’emplacement, qui se trouve juste devant la zone de service de Baker Market, sert de stationnement pour les livraisons. Il faudrait donc transformer ces places de parking en une zone de livraison officielle, ce que refuse un occupant du bâtiment.