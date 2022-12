La maison Gaston à Jambes ferme ses portes après un an et demi: «Le Covid, la crise énergétique… c’est un tout. Mais on garde des bons souvenirs de cette expérience»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En août dernier, une toute nouvelle friterie avait ouvert ses portes à l’avenue du Prince de Liège à Jambes. « La Maison Gaston » a séduit plus d’un client avec ses frites et burgers de qualité, sa déco comme chez papy et mamy et ses grands espaces.

Malheureusement, les deux patrons, Edmond Detry et Thomas Pierson, ont dû mettre la clef sous le paillasson après un an et demi d’ouverture. Ce n’est évidemment pas avec le sourire qu’Edmond nous annonce cette fermeture.