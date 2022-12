Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le plan Good Living (cela évite de devoir traduire…), c’est le projet imaginé par le secrétaire d’État Pascal Smet (Vooruit) et son administration (Urban) pour réformer l’actuel Règlement régional d’urbanisme (RRU). Après adoption provisoire par le gouvernement (« en 1 e lecture » ; comme on dit), il est soumis à l’avis des Bruxellois jusqu’au 20 janvier prochain. Ce volumineux document comprend plusieurs dizaines d’articles sur 50 pages, rien que pour le volet réglementaire. Car il propose aussi un « RRU graphique », un rapport d’incidence et un « résumé non technique. »

Pascal Smet. - E.G.

La partie réglementaire est divisée en trois grands chapitres. « Urbanité » traite des règles concernant les nouvelles constructions et les enseignes publicitaires notamment. Le titre « habitabilité », traite des règles d’application à l’intérieur des constructions (surface minimale des pièces, vue…). Mais c’est le premier titre « Espaces ouverts » qui fait déjà le plus débat sur les réseaux sociaux car il s’inscrit dans la droite ligne de Good Move.