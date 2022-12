«Tout ça ne nous rendra pas Noël»: le Théâtre de la Toison d’Or fait durer les fêtes avec un vaudeville sur le colonialisme

Après le réveillon, la fête se poursuit au Théâtre de la Toison d’Or avec « Tout ça ne nous rendra pas Noël ». La table est dressée, les invités sont là et les cadeaux n’attendent plus qu’à être ouverts. Au moment du déballage, c’est la surprise car les cadeaux sont anonymes et piochés au hasard. Le repas dérape quand une convive reçoit la BD « Tintin au Congo », vieil héritage de famille…

« J’ai voulu une pièce qui questionne le poids du passé colonial de la Belgique, tout en étant une comédie familiale. Faire en sorte que se mêlent et s’entrechoquent les enjeux familiaux et historiques, ces derniers représentés par la présence malencontreuse de Tintin au Congo sous le sapin de Noël », explique Albert Maizel, auteur de la pièce. « Ce simple cadeau – ainsi que la présence ce soir-là d’une belle, inaccessible et brillante nouvelle venue afro descendante - va faire bifurquer les destins et provoquer une série de réactions en chaîne qui révéleront alors les représentations qui peuvent sommeiller en chacun de nous, et la façon dont nous devons affronter, pour mieux le déconstruire, ce passé qui se rappelle à nous comme un héritage familial non désiré, mais néanmoins toujours présent. »