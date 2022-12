Une rare locomotive à vapeur à Pairi Daiza: elle avait été fabriquée à Couillet en... 1900!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Bien plus qu’un parc animalier, Pairi Daiza est un jardin de 75 hectares où règne l’authenticité. La mise en avant du patrimoine industriel fait aussi partie des atouts du Parc. La Belgique fut l’un des pays qui exportait le plus de locomotives à vapeur dans le monde et la Société Métallurgique de Couillet était l’une de ces grandes sociétés belges de construction de locomotives.