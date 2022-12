Ambiance «cosy», fauteuils confortables, «espaces câlins»...: le nouveau cercle privé libertin qui fait polémique à Villers-Perwin nous a ouvert ses portes! (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 15 décembre dernier, un cercle privé, ouvertement catalogué libertin, ouvrait ses portes à la clientèle, dans le petit village de Villers-Perwin, riche de 1.100 habitants, guère accoutumés, on s’en doute, à un tel voisinage.

Pauline Schumacker

Plusieurs riverains s’en étaient émus tout aussi rapidement, auprès du bourgmestre des Bons Villers, dont dépend le village : « On se plaignait surtout du problème de stationnement et d’un grand nombre de véhicules garés dans les rues avoisinantes, à des heures tardives », confiait d’ailleurs le maïeur Mathieu Perin. Pour lui comme pour nombre d’autres personnes, l’ouverture d’un tel cercle, même privé, était une réelle surprise.

Accalmie

Depuis, toutefois, on peut dire que les « choses » se sont un peu calmées… et, du côté de la direction du lieu, on n’est pas trop mécontent, finalement, de la publicité faite autour de «L’En-Vie», le nom de ce cercle particulier installé rue Gaston Boudin, à deux pas du centre du village. Le gérant ainsi que son épouse, venus de Sombreffe, ont accepté de nous rencontrer, pour une visite des lieux et revenir sur la philosophie de ce qui s’y pratique…