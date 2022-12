Les mots touchants de la fille de Pelé, décédé ce jeudi à l’âge de 82 ans: «Nous t’aimons à l’infini, repose en paix»

Le Brésilien Pelé, première star planétaire du football et attaquant de génie qui a révolutionné la pratique du ballon rond, est mort à l’âge de 82 ans après avoir lutté pendant plus d’un an contre le cancer, a annoncé jeudi une de ses filles.

« Tout ce que nous sommes, c’est grâce à toi. Nous t’aimons infiniment. Repose en paix », a écrit Kely Nascimento en légende d’une photo où l’on peut deviner Pelé allongé dans son lit d’hôpital et soutenu par les mains de ses proches. Pelé, qui luttait contre un cancer du côlon depuis 2021, avait été admis à l’hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo il y a un mois pour traiter une infection respiratoire. L’hôpital a précisé dans un communiqué que le décès avait été causé par « une défaillance de multiples organes ».

Seul footballeur ayant remporté à trois reprises la Coupe du Monde (1958, 1962 et 1970), Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, avait été élu athlète du siècle par le Comité international olympique en 1999.