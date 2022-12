Vous trouviez que l’année 2022 était difficile? Attendez de voir les prédictions de la célèbre Baba Vanga pour 2023!

Rappelez-vous, pour 2022, nous vous parlions de la réalité virtuelle qui allait prendre le dessus et les êtres humains qui passeraient plus de temps que jamais devant leur écran d’ordinateur. Pour ne pas changer, Baba Vanga évoquait une nouvelle pandémie, avec, un virus retenu dans les glaces en Sibérie mais qui devait s’échapper à cause du changement climatique. Baba Vanga craignait d’autres inondations similaires à celles que l’on avait connues en 2021, un peu partout dans le monde. Notre planète ne serait, selon elle, pas non plus épargnée par les tremblements de terre et les tsunamis. Les températures devaient aussi dépasser les 50 degrés dans certains endroits du monde.