D2: Mike Ebui quitte l’Union Namur pour descendre d’un étage à Gosselies

Mike Ebui ne laissera pas une image incroyable aux supporters de l’Union Namur et son départ dans ce mercato hivernal pour Gosselies (D3A) est même vu d’un bon œil.

Arrivé en fin de mercato estival vu les faiblesses offensives des Merles, l’attaquant italo-camerounais a disputé dix matchs dans cette première partie de saison sans trouver le chemin des filets et collectant une carte rouge face à Rebecq qui a engendré trois matchs de suspension. Formé à l’Inter Milan, le joueur de 23 ans n’a jamais percé au haut niveau et a cumulé les expériences à Brescia ou au Chievo chez les jeunes, puis dans des petits clubs allemands et luxembourgeois.

Ebui avait découvert la Belgique en 2021 en débarquant aux Francs Borains (N1) sans s’y imposer. C’est là qu’il avait rencontré Steve Pischedda, dans le staff des Borains, et actuellement coach de Gosselies. « On a eu un accord ce jeudi soir avec le joueur, ce n’était pas évident parce qu’il était à l’étranger», explique le T1 carolo.

Ebui bénéficiera, comme Basile Pingaut transféré il y a quelques jours, d’un contrat semi-pro et espère obtenir le maintien en D3A avec Gosselies, dernier du classement à l’heure actuelle.

Un transfert attendu

Du côté de Namur, ce départ n’est pas anodin. Il était même désiré puisque, selon nos informations, c’est la direction mosane, pas spécialement satisfaite du rendement, qui a proposé les services du joueur au club de Gosselies. Namur a donc validé ce transfert et s’est déjà mis à la recherche d’un autre attaquant. Là aussi, des contacts ont été pris par le staff et la direction, ambitieuse pour cette seconde partie de saison, depuis un certain temps. Il ne serait donc pas étonnant de voir débarquer un nouvel attaquant dès la semaine prochaine.

