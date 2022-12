Le magnifique hommage de Neymar à Pelé après l’annonce de son décès: «Il a tout changé, il a transformé le football en art»

Le Brésilien Pelé, première star planétaire du football et attaquant de génie qui a révolutionné la pratique du ballon rond, est mort à l’âge de 82 ans après avoir lutté pendant plus d’un an contre le cancer, a annoncé jeudi une de ses filles. L’hôpital a précisé dans un communiqué que le décès avait été causé par « une défaillance de multiples organes ».

Sur Instagram, Neymar, la star de la Seleçao, lui a rendu un vibrant hommage quelques minutes après l’annonce de son décès. « Avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé, il a fait du football un art (...), il a donné une voix aux pauvres, aux Noirs, et surtout: il a donné de la visibilité au Brésil. »

Considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, Pelé est le seul à avoir remporté trois fois la Coupe du monde comme joueur, en 1958, en 1962 et en 1970. Edson Arantes do Nascimento est né le 23 octobre 1940 à Tres Coraçoes dans l’État du Minas Gerais, au Brésil. Il aura inscrit 1.281 buts en 1.363 matches (dont 77 en 91 sélections avec l’équipe du Brésil).

Sacré joueur du XXe siècle par la FIFA, meilleur joueur de la Coupe du Monde 1970, FIFA Ballon d’Or d’honneur en 2013. Il a disputé 831 matches officiels pour 767 buts. Selon la FIFA, qui comptabilise également tous ses matches amicaux, il aurait disputé 1363 matches et inscrit 1281 buts (dont 6 quintuplés, 30 quadruplés et 92 triplés). En Coupe du Monde, Pelé a marqué 12 buts en 14 matches et a inscrit au moins 1 but lors de 4 éditions.